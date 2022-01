Rosolini, acquista on line Lambrettino ma scopre di essere stato truffato

Nel dicembre scorso, un uomo di 46 anni di Rosolini denunciava presso gli Uffici del Commissariato netino una truffa cui era rimasto vittima.

Quest’ultimo navigando su internet su un noto sito di compravendita online notava un'inserzione relativa alla vendita di un ciclomotore d’epoca marca Innocenti modello Lambrettino ad un prezzo di 200.00 euro escluse le spese di spedizione.

Interessato al prodotto, l’acquirente rispondeva all’annuncio tramite lo stesso sito, offrendo una somma di 150,00 euro e richiedendo al venditore un recapito cellulare su cui contattarlo.

Ottenuto via chat il numero di telefono, la vittima contattava l’inserzionista pattuendo che la compravendita del mezzo sarebbe avvenuta mediante l’invio a proprie spese con un trasportatore di fiducia e contestuale pagamento in contanti della somma di 150,00 euro.

All’atto della consegna del ciclomotore il quarantaseienne constatava con amara sorpresa che il numero punzonato sul telaio del Lambrettino non aveva corrispondenza con quello riportato sul certificato del ciclomotore.

Il giorno seguente alla data della consegna l’acquirente contattava telefonicamente il venditore chiedendo spiegazioni ma, dopo una serie di inutili interlocuzioni telefoniche, il venditore bloccava l’utenza dell’acquirente che capiva d’essere rimasto vittima di un raggiro.

Gli accertamenti investigativi esperiti dagli uomini del Commissariato diretto dal Dott. Arena consentivano di individuare e denunciare il venditore, un uomo di 46 anni, residente nella provincia di Padova, per il reato di truffa.