Adriana Canestrari nominata responsabile regionale disabilità della DC Nuova

Adriana Canestrari (nella foto con Salvatore Cuffari) è la responsabile regionale Disabilità della Democrazia Cristiana nuova. La coordinatrice del partito a Partinico ha ricevuto l'ulteriore nomina dal Commissario regionale, Salvatore Cuffaro. “Ringrazio il commissario per la nomina regionale e tutto il meraviglioso gruppo di Partinico, con il quale lavoriamo da più di un anno a testa china e alla pari, rispetto ad un progetto politico che vuole ricreare le basi di una politica dal rigore morale. Una politica – prosegue Canestrari – che più che populista, si propone popolarista, intesa come stare tra la gente”.

Adriana Canestrari è da anni impegnata nel sociale e nel volontariato, portando avanti, attraverso le associazioni, attività di sensibilizzazione, tutela e programmazione nel territorio per l’abbattimento delle barriere architettoniche, culturali e sociali, anche attraverso interlocuzioni con le Istituzioni.

“Ritengo che questa nuova nomina possa essere lo startup di un’attività seria e concreta rispetto alle tantissime problematiche irrisolte che persistono e che attanagliano e rendono ancora più difficile il tema della disabilità in Sicilia – dichiara Canestrari -. Non possiamo chiudere gli occhi e far finta di nulla per come, purtroppo negli ultimi anni, hanno fatto i governi regionali sul tema della disabilità. Rendere agevole la vita è un diritto per loro e le loro famiglie, ancor prima che un dovere delle Istituzioni. Non si comprende come mai i governi regionali e nazionali non si accorgano delle tantissime difficoltà presenti e persistenti. Ed è proprio questa circostanza che mi sprona ancor di più ad impegnarmi in questo nuovo incarico. Che tale nomina di prestigio la riceva dalla Democrazia Cristiana è anch’esso fatto di importanza rilevante per me. Sono pronta, quindi, a dare il mio massimo sforzo al fianco di Totò Cuffaro per un progetto politico come quello della Democrazia Cristiana che si propone una Sicilia che vuole respirare aria nuova, aria di cambiamento e di competenza”.