L'ultimo saluto a David Sassoli: funerali di Stato, folla di rappresentanti istituzionali

Una folla di personalità politiche e rappresentanti istituzionali per l'ultimo saluto a David Sassoli, il presidente del Parlamento Ue morto nei giorni scorsi. I funerali di Stato sono stati celebrati nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Roma con le più alte cariche dello Stato e i presidenti della Commissione e del Consiglio Ue Von Der Leyen e Michel. Ieri folla ininterrotta alla camera ardente allestita in Campidoglio.

Con una bandiera europea posata sopra, il feretro di David Sassoli è stato accompagnato da sei carabinieri in alta uniforme all'interno della basilica. A Sassoli sono stati tributati gli onori militari con tre squilli di tromba.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, prima di prendere posto, si è soffermato con la vedova di Sassoli, Alessandra Vittorini, e i con figli Giulio e Livia. Anche il presidente del Consiglio Mario Draghi ha stretto la mano al premier spagnolo Pedro Sanchez, giunto poco prima di lui, e poi ha salutato i vertici delle istituzioni europee, la presidente della Commissione europea e il presidente del Consiglio Ue.

FOTO ANSA