Assalto alla Cgil a Roma, arrestato a Catania il leader di Forza Nuova

Cinque misure cautelari sono state emesse dal Gip di Roma nell'ambito delle indagini sull'assalto alla sede della Cgil della Capitale avvenuto il 9 ottobre scorso.

Il provvedimento è stato eseguito dalla Digos della polizia.

Due degli indagati sono stati posti agli arresti domiciliari mentre per altri tre è stato disposto l'obbligo di dimora. Nel provvedimento, oltre all'associazione a delinquere, sono anche ipotizzati anche i reati di resistenza con violenza ai danni delle forze dell'ordine.

Gli arresti domiciliari sono stati disposti per Giuseppe Bonanno Conti, leader catanese di Forza Nuova, e un genovese legato a gruppi 'No Green Pass'. Per altri tre indagati, un bolognese e due romani attivisti di movimenti nati a seguito dell'emergenza pandemica, è scattato l'obbligo di dimora nel comune di residenza