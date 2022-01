Ditta di Rosolini truffata: quasi 200 mila euro spariti dai conti corrente

Avrebbero utilizzato il conto corrente di una ditta come un bancomat. E quando il titolare dell'azienda ha deciso di controllare gli estratti conto, ha scoperto che in quattro, cinque anni, dai suo conti mancavano quasi 200 mila euro. Teatro di quello che si può considerare una truffa, Rosolini. Chi operava per conto della ditta, che oggi rivendica dalla banca i suoi soldi, prelevava il denaro ogni venerdì a ridosso della chiusura dell'Istituto. Somme che variavano da 200 euro fino anche a prelevare diecimila euro. Così a distanza di anni la ditta ha chiesto alla banca le distinte di versamento e gli estratti conto. L'istituto dopo una faticosa ricerca ha consegnato il materiale richiesto e sarebbe venuto fuori che le distinte avrebbero avuto in calce la firma falsificata del titolare. Una vicenda adesso tutta da chiarire con la Ditta che vuole i soldi indietro e la banca intenzionata ad andare a giudizio.

(foto archivio)