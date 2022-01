Marsala, trasporto illecito di rifiuti: Polizia Municipale sequestra camion

Continua l'attività di contrasto nei confronti del trasporto abusivo di rifiuti da parte della Polizia Municipale di Marsala. Il Nucleo Operativo Mobile, appositamente costituito, durante l'attività di pattugliamento ha individuato un autocarro che trasportava rifiuti speciali provenienti da demolizioni misti a materiale ferroso. Il veicolo è stato fermato e, dopo le verifiche di rito, è emerso che il trasporto veniva eseguito per conto di terzi soggetti, in assenza delle prescritte autorizzazioni di legge e dei relativi formulari di accompagnamento dei rifiuti. In tali casi, il materiale trasportato non può essere legittimamente conferito a centri di stoccaggio autorizzati, ma irrimediabilmente destinato all'abbandono incontrollato su suolo pubblico o privato e, pertanto, alla creazione di ulteriori discariche abusive, in danno dell'ambiente e dell'igiene del territorio.

Per tali motivi, gli Agenti e Ufficiali della Polizia intervenuti, coordinati dal Dirigente, hanno proceduto al sequestro del veicolo, un autocarro di medie dimensioni, unitamente ai rifiuti trasportati, inoltre hanno deferito il conducente all' Autorità Giudiziaria. L'attività svolta dal nucleo di Polizia Ambientale ha consentito, nei mesi scorsi, il sequestro di numerose discariche abusive, anche di rilevanti dimensioni, oltre ad altri veicoli illecitamente impiegati nel trasporto di rifiuti.