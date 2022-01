Ragusa, inquinamento a San Giacomo: PD e M5S chiedono chiarimenti

Il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola, ha presentato una richiesta di accesso agli atti con riferimento alla vicenda del presunto inquinamento di alcune aree a San Giacomo, frazione rurale della città. Nella richiesta, Chiavola fa presente la necessità di “potere avere conoscenza di un chiaro e dettagliato report sulle attività di bonifica che sarebbero state effettuate dall'Eni e comunicate agli uffici preposti dell'ente di palazzo dell'Aquila”. “A quello che abbiamo appreso, ma sia chiaro, appunto, che si tratta solo di ipotesi senza alcun riscontro specifico e per questo motivo aspettiamo conferme attraverso i canali ufficiali - continua Chiavola - il problema sarebbe stato legato a un oleodotto dismesso rovinato da lavori eseguiti una ventina d'anni fa. Nei report, dovrebbe essere indicato quali sono stati i danni subiti dal territorio, la tipologia degli interventi effettuati e se il problema è stato o meno risolto. Siamo, dunque, in attesa di comprendere meglio come stanno le cose”.

Stessa richiesta è stata avanzata all'amministrazione comunale dal consigliere Sergio Firrincieli del Movimento 5 Stelle.