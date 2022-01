Indagini su Mafia e Ndrangheta nel libro di Angelo Jannone "Un'arma nel cuore"

Grande apprezzamento per la presentazione del romanzo autobiografico “Un'arma nel cuore" di Angelo Jannone, Gambini editore. L'incontro si è svolto nella sala stampa di Montecitorio su iniziativa dell’onorevole Antonio Tasso e ha aperto la strada a molteplici riflessioni.

L’Autore, ex colonnello del ROS ed oggi affermato manager e professionista, in oltre quattrocento pagine, attraverso i racconti di eventi che lo hanno visto protagonista, dalle indagini sulla mala romana della fine degli anni 80, alle indagini a Corleone su Cosa Nostra e sul patrimonio di Riina (con Giovanni Falcone), a quelle su Ndrangheta, narcotraffico internazionale, da infiltrato nei panni del Boss Don Riccardo, offre uno spaccato inedito della nostra storia degli ultimi trent' anni.

Le vicende che lo vedono protagonista si intrecciano con la dolorosa vicenda giudiziaria del caso Telecom, da cui è stato assolto con formula piena, invitano il lettore ad una seria riflessione sulla Giustizia in Italia.