Catania, a Zo Centro culture in scena "Santa subito" con Francesca Falchi

Riprende nel 2022 la rassegna "Battiti" di Palco Off con la direzione artistica di Francesca Vitale e la direzione organizzativa di Renato Lombardo

SANTA SUBITO scritto ed interpretato da Francesca Falchi, una "stand-up mistica"; un rispettoso semiserio “prontuario” per far fronte alle grandi e piccole tragedie del quotidiano.

In un periodo storico in cui la coscienza traballa, la scienza emigra e la fantascienza fluttua, la fede (fosse anche quella nella Nutella) alimenta un fiume di richieste di protezione cure e rimedi contro i mali del nostro tempo. Un monologo tutto al femminile, dove Francesca Falchi, tra un lumino a Santa Rita e una puntata di Beautiful, ripercorre la storia della sua famiglia rigorosamente matriarcale quando erano le Sante a risolvere tutti i problemi e non il corriere di Amazon.

Zo Centro Culture Contemporanee - P.le R. Chinnici, 6 - Catania

Sabato 22 Gennaio h. 21:00 - Domenica 23 Gennaio h. 18:00

PALCO OFF - per info e prenotazioni 342 5572121 - prenotazione@palcooff.it