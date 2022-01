Catania, evade dai domiciliari: preso dopo inseguimento

I Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante hanno arrestato un 46enne catanese, gravemente indiziato di responsabilità in ordine al reato di evasione. Nel pomeriggio di venerdì, durante l’espletamento del loro servizio perlustrativo in via Acquedotto Greco, i militari hanno notato la presenza sospetta all’interno di un’autovettura dell'uomo che alla loro vista ha tentato di fuggire a piedi senza riuscirci

I successivi accertamenti hanno altresì evidenziato che il 46enne era anche destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica che ne disponeva la carcerazione per 2 anni e 4 mesi per un furto commesso a Catania nel novembre del 2016. L’arrestato, che a seguito di perquisizione personale è stato anche trovato in possesso di 2 dosi di cocaina e pertanto segnalato quale assuntore per uso non terapeutico alla Prefettura etnea, è stato rinchiuso nel carcere catanese di Piazza Lanza.