Covid, positivi in lieve calo nel Ragusano ma si registrano altri tre morti

Sono in lieve calo le persone positive al Covid nel Ragusano. Ma nelle ultime 24 ore si registrano altri tre decessi che portano i morti a 401. Le vittime del Covid sono un 69enne di Comisi, un 67enne di Pozzallo e e un 93enne di Vittoria. Tutti erano vaccinati. Nel report Asp del 15 gennaio i positivi sono 9.043 (erano 9.951 il giorno precedente). Dei 9.043 positivi, 8.954 si trovano in isolamento domiciliare, 79 ricoverati in ospedale, 10 in Rsa Covid. Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 225 Acate, 301 Chiaramonte Gulfi, 623 Comiso, 26 Giarratana, 242 Ispica, 1.552 Modica, 23 Monterosso, 351 Pozzallo, 2.136 Ragusa, 279 Santa Croce,

723 Scicli, 2.273 Vittoria.