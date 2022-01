Agrigento e Trapani in 'arancione', i sindaci chiudono le scuole: didattica in Dad

l sindaci di Agrigento e Trapani, con il loro territorio in 'zona arancione' hanno deciso di chiudere le scuole. Francesco Miccichè, c ad Agrigento, on una nuova ordinanza. ha disposto la chiusura delle scuole e la proroga della didattica a distanza per una settimana per l'emergenza pandemica.

La decisione è stata presa nonostante ieri il Tar avesse bocciato un precedente provvedimento del primo cittadino sospendendone l’efficacia.

il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, come dispone un'ordinanza del presidente della Regione siciliana, chiude le scuole fino al 26 gennaio. In un'ordinanza Trachida dice che "sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza nelle Scuole di ogni ordine e grado insistenti nel Comune di Trapani, siano esse pubbliche, private e paritarie.