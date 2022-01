Vice sindaco di Pachino a lavoro per fare arrivare l'acqua a Granelli

Il vice sindaco di Pachino, Alfredo Spiraglia, a lavoro per fare arrivare l'acqua a Granelli. L'esponente della giunta Petralito ha fatto sapere al Comitato per l'acqua che il Comune di Ispica ha sospeso l'erogazione per un guasto alla condotta. Ma Spiraglia punta a soluzioni definitive che non dipendano da altri Enti. "C'è da requisire alcuni pozzi della zona - dice Spiraglia - ma i pozzi debbono essere censiti dal Genio civile". L'assessore e vice sindaco invita gli esponenti del Comitato a partecipare ad una riunione che si terrà lunedì in assessorato. Sul fronte politico Spiraglia è in sintonia con la sindaca di Pachino: "Silenzio e lavorare per il paese". Attestati di vicinanza arrivano anche dalla base di diventerà bellissima. Nino Augugliaro in un post sui social ha scritto: "Lasciamolo lavorare in tranquillità. E' l'unico che sta facendo bene".