Il sindaco di Catania Pogliese: "Lunedì si rientra in classe"

A Catania si torna in classe da lunedì. Non si ripropongono infatti le ordinanze di chiusura degli istituti scolastici in città in zona gialla, come appunto il capoluogo etneo. E' quanto emerso a conclusione della riunione dei sindaci siciliani, che si è svolta nel pomeriggio in videoconferenza. Alla luce di questa condivisa posizione dei primi cittadini dell'isola il sindaco Salvo Pogliese ha annunciato che nel capoluogo lunedì si rientri in classe con lezioni in presenza.

"Invito tutti, genitori, studenti, docenti e operatori scolastici -ha detto Pogliese- a utilizzare al meglio questo ritorno in presenza, senza dimenticare le misure per la prevenzione e il contenimento del Covid, provando a far diventare stabile e duratura questa riapertura".

"Noi, insieme al Commissario per l'emergenza Liberti e alle autorità sanitarie, continueremo a monitorare la situazione e a modulare le decisioni su fatti concreti e dati attendibili - ha aggiunto Pogliese -. L'unico obiettivo rimane quello della tutela della salute, prioritaria su tutto, e di un diritto allo studio che non può passare da una didattica a distanza come modalità ordinaria. I nostri giovani hanno bisogno di socialità tanto quanto l'attenzione e la prevenzione in una fase così complicata".