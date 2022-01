Incendio in un appartamento a Palermo, un intossicato

Un incendio è divampato nel pomeriggio a Palermo in un appartamento di un palazzo di piazza Giovanni Paolo II (ex piazza De Gasperi), all'incrocio con via Croce Rossa.

L'edificio di color rosso chiaro, conosciuto in città per ospitare al piano terra il bar Golden, è stato parzialmente evacuato in seguito allo scoppio di un rogo in uno degli appartamenti ai piani alti. I vigili del fuoco, entrati prontamente in azione con diversi mezzi, hanno avviato le lunghe operazioni di spegnimento e hanno messo in salvo gli abitanti del palazzo. Tra loro, ci sarebbe un intossicato a causa della lunga esposizione ai fumi.

Ancora ignote le cause dell'incendio, sulle quali proveranno a far luce gli agenti di Polizia giunti sul posto.