Riforma Consorzi di Bonifica, sì della Commissione all'Ars

Ottimo risultato raggiunto in terza commissione Attività produttive. Approvato e trasmesso per esame dell'aula il disegno di legge di riforma dei Consorzi di bonifica.

Dopo un lungo iter si è finalmente giunti a questo risultato, atteso da tempo da tutto il mondo agricolo siciliano". A dirlo è l'assessore regionale dell'Agricoltura Toni Scilla.

"Nella stessa seduta è stato anche esitato positivamente, e trasmesso in commissione Bilancio, il disegno di legge sui forestali, che incrementerà le garanzie occupazionali a 180 giornate lavorative annue. Particolarmente significativi sono i due articoli che riguardano gli interventi per l'ampliamento della superficie da rimboschire, in linea con le indicazioni dell'Unione europea, e soprattutto la previsione di nuovi ingressi di lavoratori".

"È la conclusione del processo di razionalizzazione dei contingenti previsto dal disegno di legge del governo Musumeci, che consentirà un ricambio generazionale del bacino dei lavoratori forestali", spiega l'assessore Scilla.