Modica, vaccini e canti per gli scout Agesci all'hub di contrada Beneventano

Canti, giochi, vaccino e un gran gelato finale lo scorso sabato pomeriggio all’hub vaccinale di Modica. Protagonisti della festa le lupette ed i lupetti del branco Fiore Rosso del gruppo scout AGESCI Modica 1 che hanno svolto il proprio incontro settimanale presso la struttura di contrada Beneventano dove avevano prenotato, tutti assieme, il vaccino contro il COVID-19.

In un momento di grande attenzione a causa dell’elevatissimo numero di contagi, il gruppo scout ha voluto fare proprie le parole pronunciate durante il discorso di fine anno dal Presidente Mattarella ed il pensiero di Papa Francesco ed ha deciso di sensibilizzare le famiglie e sostenere la campagna vaccinale proponendo una vaccinazione di gruppo, gioiosa e giocosa, proprio durante il consueto incontro settimanale.

L’iniziativa ha riscosso grandissimo entusiasmo da parte delle famiglie che non hanno esitato ad aderire e ad estendere l’invito anche agli amici e ai compagni di scuola dei piccoli scout.

Il gruppo scout AGESCI Modica 1 ringrazia tutti gli operatori dell’hub vaccinale (medici, paramedici, impiegati amministrativi e volontari) per la disponibilità, la cortesia, la pazienza e l’abnegazione: grazie al loro impegno e alla cordiale collaborazione, l’hub consente quotidianamente a decine di bambini di ricevere la protezione contro il covid-19.