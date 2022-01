Marsala, ordinanza del sindaco: da lunedì 17 a sabato 22 scuole chiuse

“Come promesso, nel pieno rispetto delle norme, ho firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole di Marsala”. Lo afferma il sindaco Massimo Grillo che, acquisito dall’Asp il necessario parere favorevole, ha disposto la sospensione dell'attività didattica negli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, incluse le scuole dell’infanzia, da Lunedì 17 a Sabato 22 Gennaio. “La chiusura è un atto grave, che non prendo a cuor leggero, aggiunge il sindaco Grillo; ma ci troviamo di fronte ad un parere tecnico dell’Azienda Sanitaria Provinciale che ha ritenuto fondato e giusto sospendere per una settimana le lezioni in presenza”. A tal fine, il sindaco Massimo Grillo aveva tenuto un incontro in videoconferenza con i dirigenti scolastici, al termine del quale è stato concordato di attivare la didattica a distanza a partire da Lunedì. La situazione verrà ora monitorata e, nel prossimo fine settimana, sarà sottoposta a nuova valutazione.