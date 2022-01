Da Solarino a New York, Mangiafico cerca personale per nuove aperture

Il gruppo imprenditoriale Mangiafico di Solarino, maestri nella pasticceria e nel catering, sta per aprire il secondo punto vendita a Floridia, a pochi passi da piazza Umberto I°. Così Pippo Mangiafico allarga l'offerta sul territorio, ma è pronto a sbarcare pure all'estero. E' lo stesso Gruppo ad annunciarlo sul web, anche se non fa il nome della nazione in cui porterà dolci, gelati e tanta esperienza nel capo della ristorazione. Secondo voci indiscrete, la 'M' che sta per Mangiafico , dovrebbe aprire entro il 2022 a New York. Il gruppo che ha la sua base logistica a Solarino, è già presente con tre punti vendita ad Avola e con una pasticceria ed un bistrot a Noto. Tante le maestranze alle dipendenze del 're' della pasticceria in Sicilia. Così per i nuovi punti vendita Mangiafico offre opportunità di lavoro a pasticcieri, gelatai, responsabili di sala, Banconisti, camerieri e lavapiatti. L'azienda chiede il curriculum degli aspiranti lavoratori che dovrà essere lasciato nei vari punti vendita o spedire una mail a "lavora con noi" mangiafico1972@gmail.com

Pippo Mangiafico è stato di recente citato anche dalla Cnn. L'attore Peter Dinklange, che è pure il regista, che ha girato il suo film nella capitale europea del barocco durante il periodo di pandemia ha detto di avere mangiato a Noto i cannoli più buoni d'Italia. Naturalmente acquistati da Mangiafico nella zona del Carmine.

(Nella foto il maestro pasticcere Pippo Mangiafico)