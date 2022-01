Contrasto all'illegalità, due Daspo urbani a Modica e uno a Comiso

Per contrastare i fenomeni di illegalità diffusa ed innalzare i livelli della sicurezza percepita in ambito cittadino e reprimere condotte riconducibili a fattispecie di “degrado urbano”, il Questore di Ragusa ha emesso tre provvedimenti nei confronti di altrettanti soggetti, che si sono resi responsabili di “reati commessi in area urbana” nei comuni di Modica e di Comiso.

A Modica, l’attenta analisi di tali eventi ha permesso agli Operatori del Commissariato di individuare due giovani, di 21 e di 23 anni, che di recente si sono resi protagonisti di alcuni episodi violenti registrati nei confronti di un gestore di un esercizio commerciale, per i quali erano stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria.

A Comiso, il provvedimento del Questore è stato notificato ad un soggetto di 22 anni, deferito all’Autorità Giudiziaria dagli Operatori del Commissariato, per aver preso parte ad una rissa avvenuta qualche mese addietro.