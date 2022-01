Covid, positivi in calo nel Ragusano: nel report del 16 gennaio sono 8.063

Calano di quasi mille unità i contagi Covid nel Ragusano nelle ultime 24 ore. Il 15 gennaio i positivi erano 9.043, mentre nel report Asp del 16 gennaio sono 8.063: 7.978 si trovano in isolamento domiciliare, 85 ricoverati in ospedale, 10 in Rsa Covid. Stabile il numero dei morti, 401. Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 209 Acate, 297 Chiaramonte Gulfi, 775 Comiso, 23 Giarratana, 236 Ispica, 1.434 Modica, 20 Monterosso,

329 Pozzallo, 1.840 Ragusa, 246 Santa Croce Camerina, 689 Scicli, 1.880 Vittoria.