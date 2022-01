Santa Croce Camerina, Fratelli d'Italia entra nella giunta comunale

Il circolo cittadino di Fratelli d'Italia di Santa Croce Camerina ha deciso di aderire all'amministrazione della città esprimendo contestualmente un proprio rappresentante nella giunta comunale.

"Tale decisione - spiega FdI in una nota - è maturata dopo la riunione tenutasi nei giorni scorsi con i partiti del centro destra e alla presenza del sindaco Giovanni Barone, avendo riscontrato la volontà delle parti in causa di intraprendere un percorso politico sin da subito finalizzato a raggiungere obiettivi per il bene della nostra città".

"Fratelli d'Italia - evidenzia il coordinatore provinciale di Ragusa Salvo Sallemi - con questa scelta di enorme responsabilità non si sottrae al ruolo che deve avere la politica, ovvero deve essere al servizio dei cittadini in un dialogo costante per risolvere i problemi quotidiani e soprattutto interpretare i bisogni della comunità".