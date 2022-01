Scossa di terremoto di magnitudo 5.4 in Grecia

Una scossa sismica di magnitudo 5.4 della scala Richter è stata registrata in Grecia, nella penisola Calcidica, 137 chilometri a sud-est di Salonicco. La scossa è stata avvertita anche nella Capitale. A registrare il sisma, riporta il quotidiano Kathimerini, è stato il Laboratorio di sismologia dell'Università di Atene. "Non c'è motivo di preoccuparsi", ha affermato Efthymios Lekkas, presidente dell'Organizzazione per la pianificazione e la protezione dai terremoti. Per ora non sono stati riportati danni o feriti.