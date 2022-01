Scuola, gruppo di genitori impugna ordinanza del sindaco di Agrigento

Un gruppo di genitori, difesi dagli avvocati Fabrizio Dioguardi e Carlotta Calefato, ha notificato un ricorso al Tar di Palermo per chiedere la sospensione e l'annullamento dell'ordinanza del sindaco di Agrigento del 14 gennaio scorso che ha disposto la chiusura delle scuole fino al prossimo 24 gennaio, ritenendo illegittimo il provvedimento perché in contrasto con la norma nazionale prevalente che in zona arancione non lo consente.

Al riguardo, gli avvocati Dioguardi e Calefato auspicano che "il ricorso sia utile - oltre che per far riaprire le scuole assicurando il corretto esercizio del diritto all'istruzione dei ragazzi - per soddisfare l'esigenza di chiarezza del contesto normativo che è stata, peraltro, sollecitata anche dall'Anci".

I ricorrenti sottolineano che "il giudice amministrativo ha sospeso la precedente ordinanza e che anche il Tar di Catania ha ritenuto illegittima ogni decisione delle autorita' locali anche in zona Arancione. Si ribadisce - fanno sapere - che la normativa nazionale non consente alle autorita' locali, ne' regionali ne' comunali, alcuna possibilita' di intervento in materia di istruzione se non in zona Rossa e previo parere vincolante delle autorita' sanitarie".