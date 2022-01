Ferrandelli al Congresso di Azione: partiamo dai programmi e governeremo Palermo

"Auguro buon lavoro al collega Canto e alla sua squadra, la strada della federazione nazionale è quella di cui siamo stati antesignani a Palermo e oggi con la sua elezione è ancora più solida". Così Fabrizio Ferrandelli, presidente dell'assemblea nazionale di +Europa durante il suo intervento online al primo congresso provinciale di Azione di Palermo.

Ha parlato anche di esigenza di "nuovi perimetri" mettendo in chiaro davanti gli esponenti di Pd, Italia viva e OsoPalermo la sua posizione: "È fondamentale parlare dei problemi della città, delle soluzioni e del riconoscimento di ciò che non è andato nell'ultima stagione. Partiamo dai temi e non dai nomi, partiamo dai programmi e governeremo Palermo".

Rafforza il pensiero il consigliere comunale Cesare Mattaliano, dell'assemblea nazionale di Più Europa: "con Leonardo continueremo il coordinamento politico del fronte liberal- democratico ecologista ed europeista, avviato nei mesi scorsi, per diferndere i diritti dei territori e creare le basi per una proposta politica che punti alla guida della città. Un progetto concreto,dedicato e aperto a chi non si riconosce negli estremismi dei sovranisti ne nei populismi di sinistra".