Il sindaco di Trapani Tranchida incontra gli studenti

Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, invitato dagli studenti, ha partecipato alla manifestazione/riunione online organizzata dai rappresentanti d'istituto e rappresentanti della Consulta provinciale di Trapani.

Durante l'incontro, sono state trattate numerose tematiche in riferimento all'attuale situazione vissuta dal mondo della scuola rispetto alla pandemia e alle azioni che le singole amministrazioni stanno intraprendendo.

L'invito del sindaco Tranchida al mondo degli studenti "è quello di rispettare rigorosamente le disposizioni di sicurezza previste indossando la mascherina, mantenendo il distanziamento sociale, lavando spesso le mani e ricambiando l'aria il più possibile nonché fare civica onda d'urto Tutti assieme per convincere i riottosi a vaccinarsi", si legge in una nota.