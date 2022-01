Lavori alla condotta idrica per tre perdite a Trapani

Procedono senza sosta da una settimana, compresi i giorni festivi, i lavori di riparazione sulla condotta idrica di Bresciana. Lo rende noto il Comune di Trapani.

Sono già state riparate 3 grosse perdite e i tecnici sono attualmente impegnati per ultimare le operazioni entro domani.

Successivamente, si procederà all'accensione delle pompe per ricavare l'acqua dai pozzi e metterla in rete. "Purtroppo, molteplici le difficoltà incontrate, principalmente per il terreno assai fangoso e impraticabile a causa delle piogge invernali, che rende molto complessi i lavori", sottolinea il Comune di Trapani.