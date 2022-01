Covid, morta a Palermo Antonella Azoti: aveva 80 anni

È morta all'età di 80 anni Antonella Azoti. Era la figlia di Nicolò, sindacalista ucciso dalla mafia il 21 dicembre del 1946 a Baucina, nel Palermitano. E' deceduta in ospedale a Palermo dov'era ricoverata per il covid.

"Esprimo grande sofferenza per la scomparsa di Antonella Azoti e mi unisco al dolore di quanti l'hanno apprezzata per il suo instancabile impegno in difesa del valore della memoria e per la legalità dei diritti - afferma in una una nota il sindaco di Palermo Leoluca Orlando -. Ai familiari, in questo momento di preghiera, rivolgo le mie più sentite condoglianze".