Vaccini, notte bianca a Napoli nel quartiere Sanità

Successo nel rione Sanità di Napoli per la 'notte bianca' svoltasi in una farmacia che è rimasta aperta dalle 20 di ieri alle 8 di stamane per somministrare vaccini.

Il bilancio è di 720 inoculazioni effettuate, per la maggior parte prime dosi.

L'iniziativa è stata promossa dalla "Rete commercianti San Gennaro", associazione che riunisce i piccoli commercianti del Rione, con il sostegno della Chiesa: il parroco, don Antonio Loffredo, ha infatti tenuto aperta per tutta la notte la chiesa di San Severo alla sanità, adiacente alla farmacia-centro vaccinale. Tra i banchi hanno atteso i cittadini, sia quelli in attesa della somministrazione sia coloro che l'avevano appena ricevuta, per i canonici quindici minuti di osservazione.