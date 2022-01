Catania, “Belle époque e polvere da sparo” dal 20 al 30 gennaio al Teatro Brancati

Dal 20 al 23 e dal 28 al 30 gennaio, il Teatro Vitaliano Brancati ospita Belle époque e polvere da sparo, commedia in un atto scritta e diretta da Paolo Coletta, con Margherita Di Rauso e Lello Giulivo.

In questo divertente “noir” musicale, la scena è ambientata tra artisti e impresarî teatrali in uno dei periodi più folli, effimeri, edonistici e creativi della modernità: la belle époque. Tra le canzoni del café chantant e le macchiette di Maldacea e Viviani, spicca la figura della soubrette, che a Napoli si trasforma in “sciantosa”, una donna seduttrice, libera da legami, pronta ad ammaliare l’uomo e che in realtà fugge da povertà e disperazione.

La musica dello spettacolo è eseguita dal vivo dal Susette Bon Bon jazz trio, ovvero da Mariano Bellopede, al piano e alla direzione, Fabrizio Aiello, alle percussioni, e Giuseppe Russo, al sax e al clarinetto.

Belle époque e polvere da sparo è prodotto da Golden show Impresa Sociale di Trieste con Teatro della Città Catania. Gli elementi di scena sono di Iole Cilento, i costumi di Lucia Mariani, le coreografie di Cristina Arrò, il disegno luci di Marco Macrini, il suono di Fabrizio Minotti e l’aiuto regia di Eleonora Scarponi. Le foto sono di Pino Le Pera.

ORARI

20 gennaio ore 21.

21 e 22 gennaio ore 21

23 e 28 gennaio ore 17,30

29 gennaio ore 17,30 e ore 21

30 gennaio ore 17,30