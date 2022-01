Covid, nave quarantena a Gioia Tauro con 159 migranti a bordo

Una nave della società Gnv Grandi navi veloci, la "Rapsody", impiegata per le quarantene dei migranti sbarcati sulle coste italiane, è attraccata stamani nel porto di Gioia Tauro.

A bordo ci sono 159 migranti provenienti da vari Paesi africani e giunti in Italia nelle scorse settimane.

Non appena arriverà dal Ministero dell'Interno l'elenco con le destinazioni, i migranti saranno fatti sbarcare e trasferiti. Sul posto sta operando personale della Capitaneria di porto, dell'Ufficio immigrazioni della Questura di Reggio Calabria, della Polizia di frontiera e del Commissariato di Gioia Tauro.