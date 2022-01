Contagi covid dimezzati in Sicilia, 4.037 casi e 23 morti: a Catania 1.059 positivi

Sono 4.037 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 24.549 tamponi processati in Sicilia.

Il giorno precedente i nuovi positivi erano 8.521.

Il tasso di positività scende al 16,4% ieri era 17,9%. L'isola è al nono posto per contagi, al primo posto c'è l'Emilia Romagna con 11.189 casi. Gli attuali positivi sono 176.754 con un aumento di 3.065 casi.

I guariti sono 949 mentre le vittime sono 23 e portano il totale dei decessi a 7.938. Sul fronte ospedaliero sono 1.562 ricoverati, con 56 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 170, 2 casi in più rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 983 casi, Catania 1.059, Messina 197, Siracusa 589, Trapani 454, Ragusa 281, Caltanissetta 201, Agrigento 189, Enna, 84.