Covid, in leggero calo i positivi nel Ragusano ma aumentano morti e ricoveri

In leggero calo le persone positive al Covid nel Ragusano (41 in meno rispetto al giorno precedente), ma in aumento i ricoveri e i morti. Le persone ricoverate hanno raggiunto quota 91, mentre nelle ultime 24 ore si sono registrati altri tre decessi che portano i morti, dall'inizio della pandemia, a 404. Sono morte tre persone: una donna di 68 anni di Comiso, vaccinata; un uomo di Scicli di 78 anni, vaccinato; e una donna di 90 anni di Ragusa, non vaccinata: avevano anche patologie pregresse. Questo il dettaglio delle persone positive al Covid nei comuni iblei: 211 Acate, 299 Chiaramonte Gulfi, 762 Comiso, 23 Giarratana, 232 Ispica, 1.425 Modica,

20 Monterosso, 326 Pozzallo, 1.818 Ragusa, 241 Santa Croce Camerina, 684 Scicli, 1.880 Vittoria.