Marsala, dal PNRR oltre due milioni di euro per ammodernare la stazione ferroviaria

Un intervento da circa 2,3 milioni di euro per la ristrutturazione e l’ammodernamento della Stazione Ferroviaria di Marsala. È stato, infatti, inserito nel PNRR il “Progetto Easy e Smart Station - Stazione di Marsala” che prevede i lavori necessari per garantire l’accessibilità in stazione delle persone a mobilità ridotta “PMR” (sottopasso pedonale, due ascensori, innalzamento marciapiede, percorsi e mappe tattili per i non vedenti, …), il restauro del prospetto del fabbricato viaggiatori, della copertura e della pensilina; il rinnovo degli impianti di illuminazione dei prospetti e delle aree aperte al pubblico ed il rifacimento dei servizi igienici. Questo è quanto è stato comunicato al sindaco di Marsala Massimo Grillo nel recente incontro a Roma con i vertici RFI e ANAS, promosso dal sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri.

Nel corso del 2022 sarà definita, in condivisione con il team tecnico di RFI, la progettazione delle opere, con un inizio lavori previsto entro la fine dell’anno.

“Un importante risultato per la città di Marsala che, dopo decenni, vede finalmente un’attenzione concreta da parte del Governo nazionale sulla viabilità e le ferrovie della nostra città, afferma il sindaco Grillo. Un intervento che si aggiunge a quello relativo alla bretella di collegamento di circa due km tra aeroporto di Birgi e linea ferroviaria Marsala/Trapani, già inserita nel PNRR dal Governo Draghi per un finanziamento di 40 milioni di euro circa”. La trasferta romana è stata anche l’occasione per fare il punto su un’altra opera molto importante per il nostro territorio: la bretella autostradale Mazara/Marsala/Birgi, già finanziata per circa 134 milioni di euro.