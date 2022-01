Crisi alla Regione, al via le consultazioni nella maggioranza

Toni più concilianti all'inizio della settimana di crisi politica della maggioranza siciliana. Oggi si è dato avvio alle "consultazioni" tra il presidente della Regione, Nello Musumeci e gli esponenti della sua maggioranza. Appuntamento programmato dopo l'esito delle votazione di mercoledì sera all'Ars quando Musumeci è stato il terzo degli eletti tra i delegati regionali per il Quirinale e, secondo alcune ricostruzioni, avrebbe anche rischiato di restare fuori dalla terna. Da qui le accuse lanciate via social mercoledì sera di essere vittima di giochi poco trasparenti, complice il voto segreto. Oggi il primo incontro a Catania con il presidente dell'Ars e commissario in sicilia di Forza Italia, Gianfranco Miccichè dopo le parole forti volate nella scorsa settimana con Musumeci che minacciava dimissioni e Miccichè che prometteva di bloccare qualsiasi provvedimento in Aula. Un incontro di un'ora, quello di oggi al PalaRegione, che viene definito "cordiale e costruttivo" da ambienti vicini a Musumeci.

Miccichè poi ha incontrato il leader degli Autonomisti, Raffaele Lombardo, l'eurodeputato di Fratelli d'Italia, Raffaele Stancanelli, il sindaco di Catania e coordinatore di Fdi per la Sicilia Orientale, Salvo Pogliese, e Nicola D'Agostino, deputato regionale di Sicilia Futura. La sensazione è che tutto si fermi in attesa delle elezioni del presidente della Repubblica per comprendere che tipo di centrodestra verrà fuori dal voto. Il governatore, adesso, incontrerà anche gli altri esponenti politici della maggioranza prima di un vertice vero e proprio da tenersi entro questa settimana prima della partenza dei delegati per Roma capace di sbloccare poi i nomi dei nuovi componenti della giunta.

Nel frattempo domani il ritorno in Aula per il voto sull'esercizio provvisorio che dovrebbe essere approvato tra domani e mercoledì al massimo. All'interno del centrodestra, poi, resta la mina di Cateno De Luca. Il sindaco di Messina ieri ha consegnato la sua lettera di dimissioni per iniziare la sua corsa verso la Regione siciliana dove si vorrà candidare proprio sotto le insegne del centrodestra.