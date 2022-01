Covid, cluster sul traghetto Florio Palermo - Napoli: venti contagiati

Cluster all'interno traghetto 'Florio' della Tirrenia giunta da Palermo a Napoli nella giornata di ieri. Venti componenti dell'equipaggio, infatti, sono risultati positivi al covid. A far scattare il giro di tamponi è stata la positività di uno di loro. Il dato finale con venti contagiati è quindi emerso dopo che i passeggeri erano sbarcati, ma sono già stati prontamente avvisati dell'accaduto e invitati a sottoporsi ad un test anticovid. Il traghetto tornerà a navigare da domani con i positivi - tutti asintomatici - che resteranno in isolamento all'interno della nave, ovviamente in locali completamente separati da quelli dove viaggeranno i passeggeri.