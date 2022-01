Università, morto a Palermo il professor Calogero Cammalleri

E' morto Calogero Massimo Cammalleri, professore associato di Diritto del lavoro presso il Dipartimento Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche. A darne notizia l'Università degli Studi di Palermo che esprime il più sentito cordoglio.

"Dopo una breve malattia affrontata sino alla fine con serenità, lucidità e forza d'animo, ci ha lasciato a soli 57 anni il professore Cammalleri - ricordano i colleghi - Entrato nei ruoli dell'Ateneo come ricercatore nel 1994, era autore di decine tra saggi e monografie in materia di diritto del lavoro e sindacale.

Avvocato cassazionista, da molti anni aveva scelto di dedicarsi a tempo pieno all'attività didattica e di ricerca. Dirigeva le riviste Temilavoro e d/SEAS Working Papers.

Lascia un vuoto incolmabile in tutta la comunità accademica che ne ha sempre apprezzato la dirittura morale, la passione e l'amore per la giustizia.

Alla moglie Antonella, ai figli Ludovica e Alessandro, alla famiglia tutta va il profondo, affettuoso abbraccio e il cordoglio dell'intero Ateneo".