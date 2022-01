Miccichè (Fi) a Messina esorta De Luca a non correre per la presidenza della Regione

"Continuo a dire a De Luca di non correre da solo. La politica è qualcosa che deve anche accettare dei rapporti non positivi con le persone. Fare qualcosa per perdere è sciocco e non ha tanto senso. Cateno ha grandi capacità e potrebbe avere un posto nel prossimo governo". Lo ha detto il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, a margine della sua visita al sindaco di Messina, Cateno De Luca alla rada San Francesco. "Sarebbe veramente un peccato che una risorsa del centrodestra la si debba utilizzare per distruggere - ha aggiunto -. Oggi si vota con un sistema maggioritario e non ci si può presentare in 40, altrimenti si perde", ha aggiunto.

"Se è vero che il Consiglio dei ministri oggi affronterà la questione è grazie alle iniziative di De Luca, ma anche di Musumeci. Non ne facciamo una gara a chi fa le cose prima, facciamo le cose per la Sicilia". Lo ha detto il presidente della Regione, Gianfranco Miccichè, nel corso della sua visita a Cateno De Luca che sta protestando sulla rada San Francesco di Messina contro il super green pass per attraversare lo Stretto.