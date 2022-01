Covid, calano i positivi nel Ragusano ma ci sono altri 4 morti nelle ultime 24 ore

Scende il numero delle persone positive al Covid nel Ragusa ma, nelle ultime 24 ore, ci sono altri quattro morti: una donna di 88 anni di Giarratana, non vaccinata; una donna di Ragusa di 82 anni non vaccinata; un uomo di Ragusa di 82 anni vaccinato con due dosi; una donna di Modica di 71 anni vaccinata con due dosi. Il numero dei morti nel Ragusano dall'inizio della pandemia sale a 408. I positivi scendono a 7.972 (ieri erano 8.022); 7.876 si trovano in isolamento domiciliare, 84 ricoverati tra gli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 12 in Rsa Covid. Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 242, Chiaramonte Gulfi 299,

Comiso 716, Giarratana 29, Ispica 225, Modica 1.485, Monterosso Almo 17, Pozzallo 331, Ragusa 1.662, Santa Croce Camerina 235, Scicli 719, Vittoria 1.961.