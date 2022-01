Vittoria, lutto cittadino nel giorno dei funerali dei 2 camionisti morti in Calabria

Il sindaco di Vittoria Francesco Aiello ha proclamato il lutto cittadino per il giorno dei funerali di Andrea Palacino e Salvatore Barca, 47 e 59 anni, entrambi vittoriesi, morti nella notte tra sabato e domenica scorsi in un incidente stradale nel Cosentino. I due erano a bordo del camion che, per cause ancora da chiarire, è precipitato in un burrone sull'autostrada A2 dopo un volo di 60 metri. I camionisti erano partiti da Vittoria nel pomeriggio di sabato da Vittoria con un carico di agrumi da consegnare al mercati milanesi. Palacino e Barca sono stati sbalzati dalla cabina del camion e sono morti sul colpo. Le indagini sono affidate alla Polizia stradale.