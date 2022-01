Mega impianto eolico nel mare delle Egadi, Dipasquale (PD): la Sicilia subisce

Si è svolta su richiesta del parlamentare regionale del Partito Democratico, Nello Dipasquale, l’audizione in Commissione V - Cultura, Formazione e Lavoro degli assessori regionali per i Beni culturali e per il Territorio e l’Ambiente in merito alla realizzazione di un parco eolico offshore nel canale di Sicilia, più precisamente nel mare delle Egadi.

Si tratterebbe di un impianto composto da 190 aerogeneratori alti 150 metri con pale da 125 metri, distanti l’uno dall’altro circa 3 chilometri e suddivisi in tre sottocampi, due da 62 elementi e uno da 66, con fondazioni galleggianti ancorate al fondale, occupando un’area di 2422 kmq. Il parco eolico, presumibilmente tra i più grandi - se non il più grande - del mondo, se realizzato disterà 27 chilometri da Marettimo, 49 chilometri da Favignana e 63 da Marsala, e sarà connesso alla rete elettrica nazionale tramite dei cavi sottomarini che si stenderanno per 200 km.

“Un progetto enorme - ha commentato Dipasquale durante la seduta dell’organo parlamentare - che prevede una spesa di ben 9miliardi di euro che però non porterà proprio nulla alla Sicilia!”.

“Un intervento - spiega - che servirà solamente a fare in modo che la Sicilia dia il proprio contributo alla decarbonizzazione e alla transizione ecologica. Siamo alle solite: c’è da costruire un impianto eolico offshore, il più grande del mondo, e dove si decide di farlo? Vicino Capri? Alle Tremiti? Nell’area de La Maddalena? Forse Ventotene? Macché, figuriamoci! Il mare delle Egadi, in Sicilia, mi pare ovvio. Come sempre è accaduto, la nostra isola subisce: è successo con la raffineria di Priolo, con Gela, Milazzo…. La Sicilia ha subito senza avere nulla in cambio, solo disastri ambientali. Nel caso dell’offshore eolico non avrà neanche l’energia elettrica, visto che verrà immessa direttamente nella rete nazionale”.

“Esprimo la ferma contrarietà dell’assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana alla realizzazione di parchi eolici off-shore al largo delle coste siciliane, laddove con l'installazione di questi vi possa essere un rischio, anche potenziale, per il patrimonio culturale e paesaggistico marino”.

Lo ha detto questa mattina l’assessore Alberto Samonà (Lega), nel corso dell’audizione che si è svolta davanti alla V Commissione Cultura dell’Ars in merito all’ipotesi di centrali eoliche nel Canale di Sicilia.