Covid in Italia, 228.179 nuovi casi e 434 decessi

Sono 228.179 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 18 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 434 morti. Si tratta dei numeri più alti della quarta ondata sia per quanto riguarda i contagi che i decessi.

Sono 150 gli ingressi in terapia intensiva con coronavirus in 24 ore, ma cala il numero totale dei ricoverati nelle rianimazioni, che sono 1.715, due in meno di ieri. Aumentano i ricoverati con sintomi che sono 220 in più di ieri e portano il totale dei pazienti nei reparti a 19.448.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.481.349 tamponi con un tasso di positività al 15,4%. Dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate dal Covid 9.018.425 persone, mentre le vittime salgono a 141.825. In totale sono 6.314.444 le persone guarite, 220.811 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia ci sono 2.562.156 positivi, 6.878 in più di ieri.