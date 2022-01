Incendio, nel pomeriggio, a Comiso. Le fiamme si sono sprigionate dal vano motore di un'auto in transito. Gli occupanti sono riusciti a scendere dalla vettura e a mettersi in salvo. Anneriti i prospetti esterni di un paio di immobili. Provvidenziale l'immediato intervento dei Vigili del fuoco. Non si sono registrati danni alle persone.

Foto Franco Assenza