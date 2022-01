Festa a Floridia per nonna Pippina: 102 anni e l'amore dei tantissimi nipoti

Festa molto sobria oggi a Floridia per il 102esimo compleanno di nonna Pippina Bazzano Lo Giudice. Mamma di cinque figli, Pippo, Nino, Nuccio Carmelo e Salvo, nonna Pippina è una Floridiana doc: c'è nata e ci vive. Negli Anni Settanta è stata proprietaria di diversi bar in paese. La signora sta ancora bene ed in occasione delle sue 102 primavere, è stata attorniata dall'affetto dei suoi familiari, dei tanti nipoti, ne ha 14 ed è bisnonna di 12 nipoti. La festa di stasera si è svolta alla presenza di tutti i nipoti, rigorosamente vaccinati e tamponati per preservare la vita della nonna. Sulla tavola una torta per festeggiare Pippina. Il sindaco di Floridia, Marco Carianni, si è collegato con una videochiamata per augurare un buon compleanno alla longeva nonna del paese.