Siracusa, era ai domiciliari ma in casa aveva cocaina: finisce in carcere

Agenti della Squadra Mobile e delle Volanti della Questura di Siracusa hanno arrestato un giovane, di 23 anni, in esecuzione del provvedimento di revoca degli arresti domiciliari cui era sottoposto. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Siracusa poiché, dopo la perquisizione domiciliare effettuata il 13 gennaio il giovane era stato trovato in possesso di cocaina e di materiale per il confezionamento.

Dopo le incombenze di rito, gli agenti hanno accompagnato l’arrestato nel carcere di Noto.