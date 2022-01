I giochi di società sbarcano sul web: tante opportunità per divertirsi in compagnia

I giochi di società rappresentano uno dei grandi classici del divertimento, un modo davvero piacevole e coinvolgente per trascorrere ore in allegria in compagnia dei propri amici. Con la diffusione delle nuove tecnologie, questa modalità di gioco ha conosciuto una rapida evoluzione che ha portato alla nascita di versioni digitali dei giochi tradizionali e di piattaforme interamente dedicate a questi passatempi.

Giochi di società: una storia lunga oltre 5000 anni

La storia dei giochi da tavolo e di società è ben più lunga di quanto si possa pensare: sin dall'antichità, infatti, all'interno delle comunità si sono iniziati a praticare i primi rudimentali giochi di questo tipo, utilizzando per esempio pietre intagliate, piccoli ossi o altri oggetti realizzati manualmente con materiali di vario genere, come legno, marmo, ottone e vetro, come dimostrano i ritrovamenti nel sud-est turco risalenti a circa 5000 anni fa.

Anche gli antichi Egizi, così come i Greci e i Romani avevano già una loro tradizione ludica, che coinvolgeva tanto le classi nobili quanto il popolo, ed è proprio da questi passatempi che hanno successivamente tratto origine giochi tuttora praticati, come i dadi, il backgammon e alcuni giochi di carte.

Più recenti, ma parliamo comunque di un lasso di tempo di circa due secoli, sono infine giochi da tavolo moderni come il Monopoly, il Risiko! o il Cluedo, che hanno introdotto la presenza di un tabellone cartaceo sul quale muovere, secondo precise regole, delle pedine. Un rapido excursus che ci mostra come i giochi di società abbiano un valore molto importante a livello sociale: ma cosa sta cambiando negli ultimi anni?

I giochi da tavolo diventano digitali

Come suggerisce l'espressione stessa “giochi da tavolo”, questo tipo di passatempi si svolge normalmente intorno a un tavolo, dove i giocatori si danno battaglia secondo le regole fissate. Con l'evoluzione degli strumenti digitali molto, però, sta cambiando e dai tavoli “fisici” ci si sposta sempre di più verso tavoli “virtuali”, attorno ai quali i partecipanti si radunano sfruttando il web.

Molti giochi tradizionali si sono ormai evoluti in questa nuova forma e un numero sempre più ampio di appassionati si ritrova a giocare tramite PC o dispositivi mobili collegandosi a piattaforme ad hoc, ricche di proposte differenti per tutti i gusti.

Tra i primi protagonisti di questo cambiamento troviamo i casino online, che hanno puntato proprio su internet per offrire a un'ampia platea di utenti la possibilità di partecipare a svaghi come slot machine, roulette e carte.

I casino digitali, come per esempio quelli raccolti su Casinos.it , mettono oggi a disposizione ricchi cataloghi di giochi accessibili mediante un qualsiasi dispositivo connesso a internet, con la piena garanzia di sicurezza dei sistemi utilizzati a tutto vantaggio dell'utente finale, che può dunque divertirsi senza particolari preoccupazioni.

Considerati giochi molto legati alla loro dimensione tradizionale, quelli dei casino si sono rivelati in realtà molto aperti alle nuove tecnologie, tanto da dare vita a un mercato nuovo e particolarmente fiorente, i cui numeri sono in continua crescita anno dopo anno.

Proprio l'esperienza dei casino digitali ha fatto da guida per molti altri operatori del settore gaming, che hanno scelto di investire sul mondo dei giochi da tavolo per venire incontro a una richiesta sempre più forte.

Dove trovare i migliori giochi da tavolo online

Le opzioni per giocare online con i giochi da tavolo sono ormai davvero tante e tutte di ottima qualità. Esistono opzioni dedicate a singoli giochi, come nel caso di siti web o app specifici, ma anche piattaforme in cui trovano spazio numerose categorie e titoli ludici.

Una delle più utilizzate in tal senso è Board Game Arena , una vera e propria community incentrata sui giochi da tavolo in cui è possibile trovare passatempi da praticare sia in tempo reale che a turni. In base alle proprie preferenze, in pratica, sarà possibile scegliere giochi da fare al momento o soluzioni più dilatate nel tempo, che garantiscono partite dalla lunga durata da seguire quando si riesce a essere online.