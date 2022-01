Covid, lieve aumento di contagi nel Ragusano e un altro decesso

Lieve aumento delle persone positive al Covid nel Ragusano e un nuovo decesso che porta il numero dei morti, dall'inizio della pandemia, a 409. E' morta una centenaria di Modica che era stata vaccinata. I positivi aumentano di 12 unità e raggiungono i 7.984: 7.888 si trovano in isolamento domiciliare, 82 ricoverati tra gli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 12 in Rsa Covid e 2 in Foresteria Covid. Ecco il dettaglio delle persone positive nei comuni iblei: Acate 239, Chiaramonte Gulfi 244,

Comiso 797, Giarratana 32, Ispica 240, Modica 1.466, Monterosso Almo 16, Pozzallo 337, Ragusa 1.683, Santa Croce Camerina 220, Scicli 693, Vittoria 1.921.