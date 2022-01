Inferno di fuoco a Floridia, fiamme in un negozio di autoricambi

Un inferno di fuoco ha gettato nella paura decine di condomini di Largo Columba a Floridia. Ieri verso le 13,30 è scoppiato un incendio nel negozio 'Carplanet'. Il titolare aveva chiuso l'attività mezz'ora prima per la pausa pranzo. Appena arrivato a casa, è stato avvertito delle fiamme che interessavano la sua attività commerciale. Il fuoco ha subito preso il sopravvento anche per i materiali infiammabili in vendita nel negozio del ricambista, mentre gli abitanti del palazzo soprastante sono scesi in strada per timore di conseguenze più gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Siracusa ed i carabinieri della locale Tenenza che hanno subito avviate le indagini. Secondo quanto si è appreso, l'incendio al 'Carplanet' sarebbe partito da un corto circuito, forse per sovraccarico delle prese allacciate alla rete Enel. Ingenti sono i danni che ancora debbono essere quantificati.

S.G.