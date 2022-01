L'Ars approva l'esercizio provvisorio per quattro mesi

L'Ars ha approvato, con 34 voti favorevoli, l'esercizio provvisorio per quattro mesi. Il governo Musumeci avrà tempo fino alla fine di aprile per depositare in Assemblea la manovra finanziaria 2022.

Il testo, appena varato da sala d'Ercole, 'sblocca' 100 milioni di euro, in variazione al bilancio 2021 e allinea il sistema contabile della Regione a quello nazionale. Con un emendamento aggiuntivo, presentato dall'assessore al Territorio Toto Cordaro, sono state recepite le osservazioni dello Stato sul bando per l'assunzione di 46 agenti nel Corpo forestale. Con altri aggiuntivi sono stati assegnati 133 mila euro a TaoArte, oltre un milione ai talassemici con un emendamento del governo, un milione per il personale dei Consorzi di bonifica che avevano chiuso i contenziosi.