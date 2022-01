Escalation criminale ad Augusta, la Cna: grande preoccupazione

“Le notizie che in queste settimane sono arrivate da Augusta ci preoccupano e ci convincono, qualora ce ne fosse ancora il bisogno, che anche in presenza di un’emergenza grave come quella attualmente in corso non può essere in nessun caso abbassata la guardia sulla legalità e sulla sicurezza”.

Lo dichiara Fabio Cannavà, presidente di CNA Augusta, a seguito delle notizie sulle intimidazioni e sugli attentati avvenuti nei giorni scorsi a danno di esponenti politici e imprenditori megaresi.

“Oltre ad esprimere massima solidarietà alle vittime di questi gesti odiosi e vigliacchi – continua Cannavà – siamo anche soddisfatti per la richiesta rivolta al Prefetto da parte del sindaco di riunire il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, un segnale importante e concreto che conferma la volontà delle istituzioni di non abbandonare il territorio”.